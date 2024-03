Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Leichtverletzter nach Zusammenstoß++Zeugen zu Nötigung gesucht++Motorradunfall mit leichtverletztem Fahrer+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Leichtverletzter nach Zusammenstoß+ Verden. Sonntagabend, gegen 19.30 Uhr, kam es auf der A27 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 36-jähriger Fahrer eines Daimler war auf der A27 in Richtung Cuxhaven auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Verden-Nord wechselte er auf den linken Fahrstreifen, übersah dabei allerdings den herannahenden 32-Jährigen in seinem Daimler. Die Fahrzeuge stießen zusammen und gerieten anschließend in die Mittelschutzplanke. Ein 36-jähriger Beifahrer im Pkw des 32-Jährigen verletzte sich leicht. Der Sachschaden wird auf 12.500 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Zeugen zu Nötigung gesucht+ Osterholz-Scharmbeck/Ritterhude. Am Sonntagabend, zwischen 21.35 Uhr bis 21.55 Uhr, kam zu einer Nötigung eines 23-Jährigen von einem bislang unbekannten Täter. Der 23-Jährige war mit seinem Audi zunächst auf der Ritterhuder Herrstraße in Richtung Ritterhude unterwegs. Ein anderer Pkw näherte sich mit Lichthupe und fuhr dicht auf ihn auf. Der Pkw folgte ihm über die Oslebshauser Straße auf die B74 in Richtung Osterholz-Scharmbeck.

Auf der B74 blieb der Pkw weiter hinter dem Audi und überholte zwischen Ritterhude und Scharmbeckstotel den Pkw einer Zeugin mit hoher Geschwindigkeit, um weiter hinter dem 23-Jährigen zu fahren. An einer Ampel in Höhe der Kreisstraße überholte der Pkw den 23-Jährigen und bremste ihn bis zum Stillstand aus.

Als die Zeugin zu den beiden Fahrzeugen hinzukam, fuhr der unbekannte Pkw ein Stück weg. Der 23-Jährige setzte daraufhin seine Fahrt fort und meldet sich bei der Polizei.

Bei dem Pkw handelte es sich um einen Audi in Grau. Weitere Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können oder etwas Auffälliges gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Motorradunfall mit leichtverletztem Fahrer+ Lilienthal. Auf der Worphauser Landstraße missachtete am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr ein 18-Jähriger das Rotlicht einer Ampel in Höhe der Straße Graspad. Er stieß mit dem Audi eines 59-Jährigen zusammen und verletzte sich leicht. Er kam in ein Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell