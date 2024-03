Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Jugendlicher durch Stromschlag am Bahnhof verletzt+

Landkreis Verden (ots)

Langwedel. Am Dienstagabend, gegen 20.20 Uhr, wurde ein Jugendlicher im Ortsteil Etelsen an einer Zuwegung zum dortigen Bahnhof durch einen Stromschlag schwerverletzt. Die Zuwegung befand sich in Höhe des Nelkenweges.

Ersten Informationen zufolge ergriff der Jugendliche in Beisein eines Freundes zeitgleich das Treppengeländer der Zuwegung und eine danebenliegende Laterne. Dabei erlitt er einen starken Stromschlag. Er konnte das Geländer nicht selbstständig loslassen und musste von seinem Freund weggezogen werden. In der Folge kam der Jugendliche zunächst schwerverletzt in ein Krankenhaus.

Bei einer Spannungsmessung der Feuerwehr Langwedel wurde festgestellt, dass drei Laternen entlang der Zuwegung unter Strom standen. Um die Stromzufuhr zu unterbrechen, schalteten ein Fachbetrieb die Hauptsicherung an der Hauptverteilung für die Straßenbeleuchtung aus.

Die Ursache für die Stromspannung an den Laternen ist bislang ungeklärt, die Polizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen. Der Bahnverkehr war durch die Sperrung eines Gleis zweitweise beeinträchtigt. Die Züge wurden über ein anderes Gleis geleitet.

