POL-WES: Moers - Brand einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Moers

Dinslaken (ots) - Am vergangenen Mittwoch, den 02.08.2023, kam es in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr zu einem Diebstahl eines E- Scooters am Dinslakener Bahnhof. Der E-Scooter soll an einem Fahrradständer befestigt gewesen sein. Zwei Zeugen, eine Frau mit dunklem, lockigem Haar und ein Mann in einem grauen Trainingsanzug, sollen den Diebstahl beobachtet ...

mehr