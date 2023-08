Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken- Diebstahl eines E- Scooters am Bahnhof Dinslaken- Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

Am vergangenen Mittwoch, den 02.08.2023, kam es in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr zu einem Diebstahl eines E- Scooters am Dinslakener Bahnhof. Der E-Scooter soll an einem Fahrradständer befestigt gewesen sein.

Zwei Zeugen, eine Frau mit dunklem, lockigem Haar und ein Mann in einem grauen Trainingsanzug, sollen den Diebstahl beobachtet haben und werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Bei den Tätern soll es sich um zwei junge Männer handeln, wovon einer mit einer hellen Käppi und einer hellen Jacke bekleidet gewesen sein soll.

Wer kann Angaben zu den beschriebenen Zeugen oder den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 der Polizeiwache Ost in Dinslaken entgegen genommen.

CD

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell