POL-WES: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft in Rheinberg

Rheinberg (ots)

In den Morgenstunden des Samstags (05.08.2023) kam es gegen 04:11 Uhr zu einem Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft auf der Gelderstraße in Rheinberg. Mindestens vier unbekannte Täter hebelten den Glaseinsatz der dortigen Eingangstür aus, nachdem ein Einschlagen des Glases zunächst gescheitert war.

Eine aufmerksame Zeugin meldete zuvor schussähnliche Geräusche und konnte zwei der Täter beschreiben:

Einer der Täter soll ein weißes Oberteil und eine weiße Hose, ein anderer einen roten Pullover getragen haben. Im Anschluss flüchteten die Täter fußläufig in Richtung Beguinenstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter mehrere Mobilfunkgeräte sowie ein Ipad im mittleren fünfstelligen Wert.

Hinweise werden durch die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, unter der Telefonnummer 02842-934 0, entgegen genommen.

