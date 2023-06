POL-HAM: Kleinkraftradfahrer nach Alleinunfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots) - Unbekannte Täter haben an der Killwinkler Straße zwischen Samstag, 10. Juni, 22 Uhr und Montag, 12. Juni, 12 Uhr, einen Krankenfahrstuhl entwendet. Die Besitzerin hatte den roten Krankenfahrstuhl, an dem ein schwarzer Korb befestigt ist, in einem Wendehammer abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr) Rückfragen bitte an: ...

