POL-Bremerhaven: Radfahrer beim Türöffnen übersehen

Bremerhaven (ots)

Bei einem sogenannten Dooring-Unfall am heutigen Donnerstag, 25. August, ist ein 70-jähriger Radfahrer in Bremerhaven-Lehe leicht verletzt worden.

Der Bremerhavener war gegen 10.10 Uhr mit seinem E-Bike auf dem Radstreifen der Hafenstraße in nördlicher Richtung unterwegs. Als er an einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto vorbeifuhr, öffnete dessen 59-jähriger Fahrer die Autotür um auszusteigen. Der Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen, prallte gegen die Tür, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer erhielt eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Dazu der Rat der Polizei:

Autofahrer sollten sich immer vor dem Öffnen der Wagentür vergewissern, dass im fließenden Verkehr von hinten kein anderer Verkehrsteilnehmer naht, für den die plötzlich geöffnete Tür zur Falle werden könnte. Wichtig ist deshalb, vor dem Aussteigen aus dem Auto unbedingt in den Rückspiegel und über die Schulter zu blicken. Um solche Unfälle zu verhindern, empfiehlt die Polizei den sogenannten Holländischen Griff, bei dem die Fahrertür mit der rechten Hand geöffnet wird. So wird automatisch die Schulter zur Fahrbahn gedreht, sodass von hinten kommende Fahrzeuge besser gesehen werden. Gleiches gilt für die Beifahrertür, die hierbei mit der linken Hand geöffnet wird, sodass Fahrradfahrer und Fußgänger vor dem Öffnen der Tür bemerkt werden.

