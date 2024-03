Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Sonntag, den 17.03.2024

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

+++ Anhänger verloren +++ Mit über drei Promille unterwegs +++ Wendemanöver führt zu Unfall +++ Zeugen nach Unfall gesucht +++

Anhänger verloren

Kirchlinteln. Am Samstag kam es gegen 14:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A27, Fahrtrichtung Walsrode, im Bereich Kirchlinteln. Ein 40-jähriger Mann aus Bad Fallingbostel war auf der Autobahn mit seinem Ford Transit plus Anhänger unterwegs, auf dem ein Motorrad verladen war. Aus unbekannten Gründen löste sich der Anhänger während der Fahrt vom Zugfahrzeug und prallte in die Mittelschutzplanke, wodurch das Motorrad vom Anhänger stürzte. Es entstand Sachschaden von einigen tausend Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Auch das Hindernis konnte von anderen Verkehrsteilnehmern rechtzeitig erkannt werden, so dass es dem Fahrer gelang, Anhänger und Motorrad vom Überholfahrstreifen zu bergen.

Mit über drei Promille unterwegs

Achim. In der Leipziger Straße in Achim fiel am frühen Samstagabend ein 52-jähriger Mann auf, der in unsicherer Fahrweise seinen Pkw führte. Im Rahmen der polizeilichen Überprüfung stellte sich heraus, dass er mit über drei Promille unterwegs war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

Wendemanöver führt zu Unfall

Achim. Ein 57-jähriger Toyota-Fahrer beabsichtigte am Samstagabend auf der Obernstraße zu wenden und übersah dabei einen entgegenkommenden 49-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Motorradfahrer stürzte. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 12500,- EUR.

Zeugen nach Unfall gesucht

Verden. Am späten Samstagnachmittag ereignete sich auf der Hamburger Straße ein Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Mann aus Kirchlinteln und eine 23-jährige Frau aus Verden fuhren mit ihren Pkw's stadtauswärts. In Höhe der Halsestraße kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Da zum Unfallhergang sehr unterschiedliche Angaben gemacht wurden, sucht die Polizei nun Augenzeugen des Unfalls. Diese werden gebeten sich bei der Polizei in Verden unter der Tel. 04231/8060 zu melden.

Landkreis Osterholz

+++ Polizei stoppt Alkoholfahrt +++ Beschädigter Pkw gesucht +++

Polizei stoppt Alkoholfahrt

Ritterhude. In der Samstagnacht fiel den Polizeibeamten gegen 23:45 Uhr in Ritterhude, Stader Landstraße, ein Pkw auf, der anschließend kontrolliert wurde. Dabei wurde beim 32-jährigen Fahrer aus Bremen deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von knapp unter zwei Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen undsein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Beschädigter Pkw gesucht

Lilienthal. Am Samstag kam es gegen 13:10 Uhr auf dem Parkplatz einer Drogerie in der Hauptstraße in Lilienthal zu einem Verkehrsunfall. Dabei kollidierte eine 66-jährige Frau aus Lilienthal beim Einparken mit einem geparkten Pkw und beschädigte diesen. Als sie sich in ihr Auto begab, um einen Zettel auszufüllen, wurde der beschädigte Pkw unbemerkt entfernt. Zum Pkw liegen keine näheren Angaben vor. Der Fahrer / die Fahrerin des beschädigten Pkw wird gebeten, sich mit der Polizeistation Lilienthal unter der Telefonnummer 04298/46566-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell