Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Ohne Führerschein am Steuer

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Mittwochabend (13.03.2024), gegen 19:25 Uhr, kam es an der Kreuzung Grimmstraße/Flurstraße zu einem Zusammenstoß zweier Pkws. Ein 59-Jähriger wollte mit seinem VW Bus von der Grimmstraße in die Flurstraße einbiegen, ein 41-Jähriger wollte gleichzeitig aus der Flurstraße in die Grimmstraße einfahren. Hierbei touchierte der VW Bus den BMW des 41-Jährigen. Beide Personen blieben unverletzt. Es entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass der 59-jährige Verursacher keinen Führerschein hat. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach der Straßenverkehrsordnung und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

