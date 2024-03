Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0526 - Behalten Sie Ihre Handtasche im Blick

Augsburg (ots)

Wiederholt werden der Polizei Handtaschendiebstähle mitgeteilt, die sich in Supermärkten ereignen. Die Täter nutzen die Unaufmerksamkeit der Kunden aus, die beim Einkaufen abgelenkt sind. Aktuell wurden wieder zwei derartige Fälle bekannt.

Lechhausen - Am Mittwoch (13.03.2024) war eine 63-Jährige in einem Supermarkt in der Meraner Straße. Gegen 11.30 Uhr nutzte ein bislang Unbekannter offenbar eine kurze Unaufmerksamkeit der Frau und entwendete einen Geldbeutel aus deren Handtasche. Erst später bemerkte die 63-Jährige den Diebstahl. Es entstand ein Beuteschaden von mehr als 200 Euro.

Hochzoll - Am Mittwoch (13.03.2024) hielt sich eine 83-Jährige in einem Drogeriemarkt in der Hochzoller Straße auf. Gegen 13.30 Uhr bemerkte die Frau noch im Geschäft, dass ihr Geldbeutel aus ihrer Handtasche entwendet wurde. Der Beuteschaden beträgt ca.50 Euro.

Stadtbergen - Am Mittwoch (13.03.2024) war eine 83-Jährige in einem Supermarkt in der Hagenmähderstraße einkaufen. Ihre Tasche ließ sie dabei am Einkaufswagen. Auch hier nutze ein bislang unbekannter Täter offenbar eine günstige Gelegenheit und entwendete den Geldbeutel der Frau aus der Tasche. Der Beuteschaden liegt bei gut 100 Euro.

Die Polizei ermittelt in allen drei Fällen wegen Diebstahls.

So schützen Sie sich vor Taschendieben im Supermarkt:  Taschen und Wertsachen niemals unbeaufsichtigt lassen.  Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.  Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.  Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Debitkarten wie nötig zum Einkaufen mit.

Mehr Infos zum Thema: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/achten-sie-auch-beim-einkaufen-auf-ihre-wertsachen/

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell