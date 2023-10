Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Ladendieb auf der Flucht

Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

Auf die Waren eines Supermarktes in der Straße "Am Steinmarkt" hatten es am Samstagabend (28.10.) zwei Männer abgesehen. Dort verstauten sie mehrere Getränke in ihrem mitgeführten Rucksack und verließen das Geschäft ohne zu bezahlen mit ihrer Beute. Dem hinzueilenden Ladendetektiv gelang es zwar einen der beiden Diebe bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Seinem Komplizen gelang jedoch die Flucht.

Der Flüchtige soll zwischen 25 und 30 Jahre alt und ca. 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß sein. Er hat dunkle Haare, bei denen die Seiten kahlrasiert sind. Bei der Tat trug er eine schwarze Jacke sowie eine kurze abgeschnittene Jeans.

Zeugen, die den flüchtigen Tatverdächtigen beobachtet haben oder Hinweise auf seine Identität geben können, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 41 der Kriminalpolizei Rüsselsheim in Verbindung zu setzen (06142 / 696-0).

