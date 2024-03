Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Brand in Donauwörther Straße

Augsburg (ots)

Oberhausen - Gestern (13.03.2024) kam es zu einem Brand in der Donauwörther Straße. Mehrere Anwohner waren dadurch betroffen. Die Kripo hat noch gestern die Ermittlungen übernommen.

Gegen 02.50 Uhr wurden Einsatzkräfte über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Donauwörther Straße informiert. Offenbar kam es dort im ersten Stock zu einem Wohnungsbrand. Anwohner konnten sich entweder selber in Sicherheit bringen oder mussten durch die Feuerwehr aus dem Gebäude gebracht werden. Fünf Personen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch betreut, darunter auch die Bewohnerin der betroffenen Wohnung. Stand jetzt sind der Polizei keine verletzten Personen bekannt. Zunächst musste man von einer leicht verletzten Anwohnerin ausgehen, was sich aber im Laufe des heutigen Tages glücklicherweise nicht bestätigt hat. Der Sachschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt, wobei eine genaue Schadenssumme noch nicht feststeht. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Darüber hinaus wird auf die Pressemeldung der Berufsfeuerwehr Augsburg verwiesen.

