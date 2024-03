Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mann greift Mitbewohner und Polizisten an

Augsburg (ots)

Innenstadt - Gestern (12.03.2024) kam es zu einer Auseinandersetzung vor einer Wohnunterkunft. Ein Mann versuchte später, einen Polizeibeamten zu schlagen. Gegen 21.00 Uhr griff ein 43-Jähriger Bewohner einer Wohnunterkunft in der Johannes-Rösle-Straße einen 28-jährigen Mitbewohner unvermittelt vor dem Gebäude an. Dabei schlug er ihn mehrfach mit der Faust und stieß ihn an eine Wand. Der 28-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Anschließend ging der 43-Järhige in die Wohnunterkunft und verhielt sich äußerst aggressiv. Die Polizei wurde verständigt. Auf Grund seines Verhaltens sollte der Mann in Gewahrsam genommen werden. Dabei beleidigte der 43-Jährige die Beamten mehrfach. Im Streifenwagen versuchte er anschließend, einem Beamten einen Kopfstoß zu versetzen. Der Polizist konnte den Angriff abwehren und blieb unverletzt. Da sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahezustand befand, brachte ihn die Streife in ein entsprechendes Krankenhaus. Gegen den 43-Jährigen wird nun wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, versuchter Körperverletzung sowie Beleidigung ermittelt.

