Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Bei Diebstahl erwischt

Augsburg (ots)

Pfersee - Am gestrigen Donnerstag (27.07.2023) entwendete ein 16-Jähriger das Fahrrad eines 61-Jährigen in der Grenzstraße.

Gegen 15.00 Uhr schob der 16-Jährige das Fahrrad aus einem Innenhof. Der 61-jährige Besitzer bemerkte dies und sprach den 16-Jährigen auf den Diebstahl an. Daraufhin warf der 16-Jährige das Fahrrad zu Boden und wollte flüchten. Der 61-Jährige hielt den 16-Jährigen fest, um ihn an der Flucht zu hindern. Dabei trat der 16-Jährige nach dem 61-Jährigen und biss ihn in die Hand. Anschließend flüchtete er in Richtung Helmut-Haller-Platz. Eine uniformierte Streife stoppte den 16-Jährigen wenig später und übergab ihn anschließend einem Erziehungsberechtigten.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und versuchten Diebstahls gegen den 16-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell