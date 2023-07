POL Schwaben Nord: Brand eines Anbaus

Augsburg (ots) - BAB A8 / AS Augsburg West / FR München - Am gestrigen Mittwoch (26.07.2023) verursachte ein 34-Jähriger betrunken einen Unfall auf der A8. Gegen 22.00 Uhr fuhr der 34-Jähriger in Schlangenlinien auf der A8 und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er alleinbeteiligt mit einer Betonleitplanke. Andere Verkehrsteilnehmer konnten den Unfall beobachten und sicherten die Unfallstelle ab. ...

