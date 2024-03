Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Fahrer nach Unfallflucht ermittelt.

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am gestrigen Dienstag (12.03.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Der Verursacher flüchtete. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen bereits ermittelt. Gegen 11.00 Uhr war ein Sprinter in der Augustastraße unterwegs. Als der Sprinter in die Eschenhofstraße abbog, touchierte er einen dort geparkten BMW. Unfallzeugen machten den Fahrer des Sprinters daraufhin auf den Unfall aufmerksam. Dieser fuhr aber trotzdem weiter. Schließlich wurde die Polizei über den Vorfall informiert. Dank der Unfallzeugen ermittelten die Beamten den betreffenden Sprinter und kurz darauf auch der mutmaßliche Unfallverursacher. Dabei handelte es sich um einen 24-jährigen Mann. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen.

