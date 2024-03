Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Körperverletzungsdelikte und Widerstand

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Donnerstag (13.02.2024) gegen 01:00 Uhr kam es in einer Bar in der Donauwörther Straße zu einer Körperverletzung. Zunächst gerieten ein 21-Jähriger und ein 50-Jähriger in Streit, bei dessen Verlauf sich die Beiden gegenseitig ins Gesicht schlugen. Bei der Aufnahme des Sachverhalts durch eine Polizeistreife lief eine unbeteiligte 25-jährige Frau vorbei, warf eine Dose Feuerzeugbenzin nach den Beamten und entfernte sich anschließend. Kurze Zeit später wurde die Frau in der Nähe angetroffen, hierbei zeigte sie sich uneinsichtig und aggressiv gegenüber den Polizeibeamten. Immer wieder warf sie Gegenstände nach den Beamten, woraufhin sie fixiert und gefesselt werden musste. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde die Frau in den Polizeiarrest gebracht. Hierbei beleidigte sie eine Beamtin und trat nach dieser. Die 25-Jährige befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde letztlich in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

