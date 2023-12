Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Ein 29-jähriger Autofahrer war am Montag berauscht in Wittmund unterwegs. Die Polizei hielt den Mann gegen 23.45 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Ein Drogenvortest verlief positiv auf den Wirkstoff Kokain. Dem 29-Jährigen wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagabend in Esens. Gegen 18.20 Uhr fuhr ein 72-jähriger Opel-Fahrer auf der Marktstraße in Richtung Goldenort und kollidierte in Höhe der Hausnummer 3 mit einem Pfeiler. Nach ersten Erkenntnissen war der Opel-Fahrer einem entgegenkommenden Fahrradfahrer ausgewichen. Der bislang unbekannte Fahrradfahrer, etwa 20 bis 30 Jahre alt, dunkel gekleidet und ohne Beleuchtung am Rad, soll dann weitergefahren sein, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Esens unter 04971 926500 entgegen.

