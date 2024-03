Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Unfall mit Radfahrer++Werkzeug gestohlen++In Pkw eingebrochen+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Unfall mit Radfahrer+ Achim. Im Ortsteil Uesen stießen am Dienstag, gegen 14.20 Uhr, eine 43-jährige Fahrerin eines VW und ein 68-jähriger Fahrradfahrer zusammen. Die Fahrerin des VW wollte von der Straße Im Dorfe nach rechts auf die Brückenstraße abbiegen. Dabei übersah sie den 68-Jährigen auf seinem Pedelec und stieß mit ihm zusammen. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst behandelt. Der Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Werkzeug gestohlen+ Lilienthal. In der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 22 Uhr und 08.45 Uhr, stahlen bislang unbekannte Täter Werkzeug von einem Transporter. Das Fahrzeug war in der Heidberger Straße geparkt. Die Täter öffneten eine verschlossene Box auf der Ladefläche des Transporters und flüchteten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 gemeldet werden.

+In Pkw eingebrochen+ Lilienthal. Auf einem Parkplatz eines Friedhofs in der Straße Zur Mittelwiese kam es am Dienstagnachmittag zu einem Einbruch in einen Pkw. Unbekannte Täter beschädigten zwischen 16.45 Uhr und 17.25 Uhr eine Scheibe des geparkten Renault und entwendeten eine Handtasche samt Inhalt. Die Täter flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtigte Beobachten der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell