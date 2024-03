Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Veranstaltung "Selbstbehauptung für Frauen" am 09.04.2024 in Achim

Landkreis Verden (ots)

Achim. Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz bietet am Dienstag, den 09.04.2024, 17.30 Uhr bis ca. 20.00 Uhr, eine Informationsveranstaltung zum Thema Deeskalation und Selbstbehauptung -für Frauen und junge Mädchen (ab 16 Jahre)- an. Die Veranstaltung findet im Bürgerzentrum in 28832 Achim, Magdeburger Straße 11A statt.

Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Verden/Osterholz (Katja Brammer, Gesa Zwirner und Joachim Kopietz) werden dabei von der Stiftung Opferhilfe Niedersachsen unterstützt.

Im Rahmen dieser kostenlosen Veranstaltung wird, unter Bezug auf polizeilich bekannt gewordene Sachverhalte vermittelt, wie Situationen von Belästigungen, bis hin zu körperlichen Übergriffen, im besten Fall vermieden bzw. wie bestmöglich darauf reagiert werden sollte. Gerne können dabei persönliche Erfahrungen von Teilnehmerinnen einfließen, soweit gewünscht. Es handelt sich dabei allerdings nicht um ein Selbstverteidigungsseminar; dennoch werden diverse Situationen im Rahmen von Übungen durchgespielt und mit den Teilnehmerinnen erörtert.

Anmeldungen bitte bis zum 05.04.2024 beim Polizeikommissariat Achim, unter Tel.: 04202/996123, von 08.30 Uhr - 15.00 Uhr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell