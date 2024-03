Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Mehrere Einbrüche im Stadtzentrum: Korrektur des Tatzeitraums+

Landkreis Verden (ots)

Achim. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stiegen bislang unbekannte Täter in sechs Geschäfte im Stadtzentrum in Achim ein. Zweimal scheiterten die Täter an der Tür. In der Oberstraße und in der Straße zum Achimer Bahnhof versuchten die Täter jeweils über die Eingangstür in ein Papiergeschäft und ein Sanitätshaus einzubrechen.

In einem Restaurant in der Herbergstraße sowie einem Blumengeschäft und einem Schuhgeschäft in der Obernstraße gelang ihnen der Einbruch und sie durchsuchten die Räume. Als Diebesgut entwendeten sie Bargeld und Schmuck. Ein Restaurant in der Paulsbergstraße durchsuchten die Täter ebenfalls, entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch nichts.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können oder verdächtigte Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell