POL-OH: POL-OH: Wohnhausbrand in Bebra-Weiterode

Rotenburg an der Fulda (ots)

20.01., 04:58 Uhr

Hersfeld-Rotenburg Weiterode - Am Samstag (20.01.) geriet im Bebraer Ortsteil Weiterode ein Wohnhaus in Brand. Die Mitteilung ging gegen 03.45 Uhr durch einen Zeugen ein. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte am Einsatzort stand das Wohnhaus bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten der Feuerwehr vor Ort dauern derzeit noch an. Aufgrund der Löscharbeiten wurde die Eisenacher Straße gesperrt. Angaben zu verletzten Personen und zur Brandursache können derzeit noch gemacht werden. Bei Vorliegen weiterer Informationen wird nachberichtet.

Update 20.01.2024, 11:00 Uhr:

Zwischenzeitlich hat die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Osthessen die Ermittlungen aufgenommen, die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es in der letzten Nacht in dem Einfamilienhaus zu einem Brandausbruch, in dessen Folge das Haus unbewohnbar wurde. Die dort polizeilich gemeldeten 9 Personen (zwei Eltern mit 7 Kindern)konnten alle gerettet werden, wobei sich eine Person beim Sprung aus einem Fenster im 1. OG eine Verletzung zuzog. Alle Personen wurden vorsorglich wegen Rauchintoxikation in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 200.000 EUR. Die alarmierten Rettungskräfte waren nach hier vorliegenden Erkenntnissen mit ca. 85 Personen im Einsatz. Der Brand wurde zwischenzeitlich gelöscht, durch die Feuerwehr wurde eine Brandwache eingerichtet. Der Bürgermeister der Stadt Bebra wurde informiert und wird sich um die alternative Unterbringung der Personen kümmern. Zur genauen Brandursache kann derzeit keine Angaben gemacht werden, die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

