Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit verletzten Personen in Petersberg

Fulda (ots)

Petersberg - Am Freitag (19.01) ereignete sich gegen 19.00 Uhr im Kreuzungsbereich Rhönbergstraße/Landwehr/Propsteistraße in Petersberg ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der 70-jährige Fahrer eines Pkw Hyundai wollte die Rhönbergstraße von der Landwehr kommend geradeaus überqueren und in die Propsteistraße einfahren. Dabei missachtete der Fahrer das dortige Stopp-Schild und die Vorfahrt eines die Rhönbergstraße in Richtung Stöckels fahrenden Pkw VW Passat. Der 36-jährige Fahrer des VW Passat konnte nicht mehr ausweichen und prallte mit der Fahrzeugfront in die linke Fahrzeugseite des Hyundai. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro.

