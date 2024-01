Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld - Zeugenaufruf

Bad Hersfeld (ots)

Hohenroda - Am Dienstag (09.01) befuhr eine 57-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit ihrem PKW gegen 07.50 Uhr die Kreisstraße 6 - aus Hohenroda-Oberbreitzbach kommend - in Richtung Hohenroda-Glaam. In diesem Bereich kam ihr ein Fahrzeug entgegen. Es kam zur Berührung der jeweils linken Außenspiegel beider Fahrzeuge. Der oder die unbekannte Fahrzeugführer bzw. Fahrzeugführerin fuhr jedoch weiter, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Gegebenenfalls könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen silberfarbenen PKW gehandelt haben, bei welchem die Verkleidung des linken Außenspiegels nach dem Unfall beschädigt war. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell