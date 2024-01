Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Alleinunfall

Ebersburg. Ein 64-jähirger Opel-Fahrer aus Ebersburg wurde bei einem Unfall am Donnerstag (18.01.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 11.20 Uhr die Fuldaer Straße aus Richtung Weyhers kommend in Richtung Hauptstraße nach Dietershausen. Wenige Meter vor der Einmündung zur Bergstraße geriet er auf der winterglatten Fahrbahn aus noch unklarer Ursache ins Rutschen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlug sich und kam im dortigen Graben zum Liegen. Der 64-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Zusammenstoß

Fulda. Bei einem Unfall am Donnerstag (18.01.) erlitt ein 26-jähriger Ford-Fahrer aus Fulda leichte Verletzungen. Eine 49-jährige Ford-Fahrerin befuhr gegen 12.25 Uhr den Gerloser Weg in Fahrtrichtung Mackenrodtstraße. In Höhe der Straße "Am Pfingstrasen" verlor sie auf der winterglatten Fahrbahn aus derzeit unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden 26-jährigen Ford-Fahrer. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der 49-Jährigen gegen einen Gartenzaun geschleudert und kam dort zum Stillstand. Der 26-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 11.500 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Auffahrunfall

Rotenburg. Am Donnerstag (18.01.), gegen 15.50 Uhr, befuhr ein Rotenburger Astra-Kombi-Fahrer die Webergasse aus Richtung Turmgasse in Richtung Sankt-Georg-Straße. Ein weiterer Pkw-Fahrer aus Berlin fuhr zeitgleich mit dem Golf die Webergasse hinter dem Rotenburger. Im Bereich der Webergasse stoppte der Kombi-Fahrer nach momentanen Erkenntnissen verkehrsbedingt. Der nachfolgende Berliner bemerkte dies vermutlich zu spät und kam auf der winterlichen Fahrbahn nicht rechtzeitig zum Stehen. Er krachte in das Heck des Astras, wodurch Gesamtschaden von rund 4.500 Euro entstand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Alleinunfall

Wildeck. Ein Renault-Kombi-Fahrer aus Erfurt befuhr am Donnerstag (18.01.), etwa gegen 10 Uhr, die L 3251 aus Richtung Wildeck-Bosserode kommend in Richtung Wildeck-Hönebach. Nach einer Linkskurve kam er aus unklaren Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr einen Graben. Im Anschluss stieß er gegen einen Wegweiser der BAB und kam zum Stehen. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 12.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Auffahrunfall mit Verletztem

Rotenburg. Am Donnerstag (18.01.), gegen 8.45 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Opel-Kombi-Fahrer aus Ronshausen die Dickenrücker Straße in Richtung Rotenburg-Dickenrück. Ein 18-jähriger Audi-Fahrer aus Frielendorf fuhr hinter dem Opel-Fahrer. In Höhe der Straße "Hinter der Landwehr" stoppte der Ronshäuser das Fahrzeug nach aktuellem Kenntnisstand um nach links abzubiegen. Dies bemerkte der Frielendorfer vermutlich zu spät und kam auf schneebedeckter Fahrbahn nicht rechtzeitig zum Stehen. Durch den Auffahrunfall entstand Gesamtschaden von etwa 2.000 Euro. Der 49-jährige Fahrer wurde leichtverletzt.

Unfallflucht

Bebra. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Mittwoch (17.01.), gegen 15.50 Uhr, den Röse-Kreisel aus Richtung Bahnhofstraße kommend und wollte nach momentanen Informationen in Richtung Hersfelder Straße aus dem Kreisel ausfahren. Beim Ausfahren kam er auf der schneebedeckten Fahrbahn aus noch unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab, rutschte in die Verkehrsinsel und dort gegen ein Verkehrsschild. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Polizeistation Rotenburg

