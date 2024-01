Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall im Bereich der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Großenlüder - Am Freitag (19.01.) ereignete sich gegen 08,40 Uhr im Einmündungsbereich der St.-Georg-Straße / Auf- und Abfahrt zur Bundesstraße 254 in Großenlüder ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Ein 63-jähriger Fahrer eines PKW VW befuhr die Abfahrt der Bundesstraße von Fulda kommend in Fahrtrichtung Großenlüder. Ein 51.-jähriger Fahrer eines Pkw Audi befuhr die St.-Georg-Straße aus Großenlüder kommend in Fahrtrichtung Bimbach. Im Einmündungsbereich wollte der VW-Fahrer nach links in Richtung Bimbach abbiegen und übersah hierbei den von rechts kommenden Audi. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell