POL-WHV: Farbschmierereien in Bockhorn - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots) - In der Nacht von Dienstag, den 02.01.2024, auf Mittwoch, den 03.01.2024, kam es im Zeitraum von 19:10 Uhr bis 06:10 Uhr im Vareler Ortsteil Langendamm in der Straße Zum Jadebusen zu einem Einbruch in einen Kiosk. Bislang unbekannte Täter schlugen eine Glasscheibe ein, griffen durch das entstandene Loch und erlangten Tabakwaren in bislang unbekannter ...

