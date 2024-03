Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Mehrere Einbrüche im Stadtzentrum++Fahrradfahrer übersehen++Ohne Führerschein, aber mit Alkohol gefahren++Mit Fahrrad alkoholisiert unterwegs++Alkoholisiert verunfallt+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Mehrere Einbrüche im Stadtzentrum+ Achim. In der Nacht von Mittwoch auf Dienstag stiegen bislang unbekannte Täter in sechs Geschäfte im Stadtzentrum in Achim ein. Zweimal scheiterten die Täter an der Tür. In der Oberstraße und in der Straße zum Achimer Bahnhof versuchten die Täter jeweils über die Eingangstür in ein Papiergeschäft und ein Sanitätshaus einzubrechen.

In einem Restaurant in der Herbergstraße sowie einem Blumengeschäft und einem Schuhgeschäft in der Obernstraße gelang ihnen der Einbruch und sie durchsuchten die Räume. Als Diebesgut entwendeten sie Bargeld und Schmuck. Ein Restaurant in der Paulsbergstraße durchsuchten die Täter ebenfalls, entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch nichts.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können oder verdächtigte Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Fahrradfahrer übersehen+ Verden. Am Donnerstagabend übersah ein 50-jähriger Autofahrer in der Allerstraße einen 19-Jährigen auf seinem Fahrrad. Der 50-Jährige stieß mit seinem Skoda an der Kreuzung zur Weserstraße mit dem von rechts kommenden Fahrradfahrer zusammen. Er verletzte ihn dabei leicht. Der 19-Jährige kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Es entstand ein geringer Sachschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Ohne Führerschein, aber mit Alkohol gefahren+ Schwanewede. Am Donnerstagabend, um 17.30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Schwanewede einen 57 Jahre alten Fahrer eines Peugeot-Lkw in der Straße Brink. Sie stellten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,35 Promille. Für das Strafverfahren musste er eine Blutprobe abgeben. Zudem zeigte er den Beamten bei der Kontrolle einen alten und ungültigen Führerschein vor. Diesen stellten sie sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

+Mit Fahrrad alkoholisiert unterwegs+ Osterholz-Scharmbeck. Ein 53-Jähriger war am Donnerstagabend, gegen 19.10 Uhr, im Stadtzentrum auf dem Markplatz mit seinem Fahrrad unterwegs. Zeugen hatten den Mann der Polizei gemeldet, da er mehrfach mit dem Fahrrad hingefallen war und alkoholisiert wirkte. Ein Atemalkoholtest bei dem 53-Jährigen ergab 2,99 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und er musste eine Blutprobe abgeben.

+Alkoholisiert verunfallt+ Osterholz-Scharmbeck. Am Freitagmorgen, gegen 00.20 Uhr, landete ein Ford in der Straße Kohmark in einem Straßengraben. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 19-Jähriger die Straße Alt Ohlenstedt und wollte nach links in die Straße Kohmark abbiegen. Der Ford kam in der Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Graben. Mit in dem Fahrzeug befanden sich zwei 17-Jährige, einer davon verletzte sich leicht. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 19-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins war. Zudem stand er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Gegen den 19-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Dafür wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell