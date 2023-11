POL-PDNR: Diverse Verstöße bei Verkehrskontrollen in Engers festgestellt

Rheinbrohl, Parkplatz LIDL (ots) - Am 31.10.2023 parkte die Unfallverursacherin gegen 18 Uhr mit ihrem PKW auf dem Parkplatz des LIDL Marktes in Rheinbrohl. Beim Ausparken hörte sie ein Geräusch, hielt an und überprüfte den Wagen. Aufgrund von Dunkelheit und Regen konnte sie keinen Schaden erkennen und setzte ihre Fahrt fort. Bei Inaugenscheinnahme des PKW am Folgetag bemerkte sie einen Streifschaden und meldete sich ...

