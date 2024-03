Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +VW Bus gestohlen++Fahrradfahrer schwerverletzt++Falscher Polizeibeamter betritt Haus++Frau bei Streitigkeiten leichtverletzt+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+VW Bus gestohlen+ Kirchlinteln. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stahlen unbekannte Täter einen VW Bus aus der Straße Vor dem Holze. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zugang in das Fahrzeug und holten das Fahrzeug von dem Hof. Gegen 02.10 Uhr versuchten die Täter im Sonnenkamp ein weiteres Fahrzeug zu entwenden, wurden jedoch vom Anwohner gestört.

Hinweise zu den Taten oder verdächtige Beobachtungen können der Polizei Verden unter 04231-8060 gemeldet werden.

+Fahrradfahrer schwerverletzt+ Thedinghausen. Am Mittwochabend kam es im Ortsteil Morsum zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 51-jährigen Pkw-Fahrer und einem 36-jährigen Fahrradfahrer.

Der 51-Jährige wollte mit seinem VW von der Notttorfer Straße auf die Verdener Straße in Richtung Thedinghausen fahren. Beim Abbiegen übersah er den 36-Jährigen, welcher auf dem Geh- und Radweg in Richtung Morsum unterwegs war. Er stieß mit dem Fahrradfahrer zusammen und verletzte ihn schwer. Der 36-Jährige kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Falscher Polizeibeamter betritt Haus+ Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochabend gaben Betrüger sich als falsche Polizeibeamte aus und verschafften sich Zugang in ein Wohnhaus in der Stader Landstraße.

Die Täter meldeten sich zunächst telefonisch bei den Anwohnern und gaben sich als Polizeibeamte aus. Sie kündigten an, dass ein Kollege eine Befragung bei ihnen durchführen müsste. Kurz darauf tauchte eine weitere Person bei den Anwohnern auf und behauptete, Polizeibeamter zu sein. Er betrat das Wohnhaus und fragte sie nach den Vermögensverhältnissen aus. Im Anschluss verließ er Mann das Haus wieder. Ein Schaden ist bei den Anwohnern bislang nicht entstanden.

Die Polizei weist darauf hin, dass unbekannte Polizeibeamte ähnlich wie unbekannte Personen behandelt werden sollten. Lassen sie diese nicht direkt ins Haus und lassen sie sich im Zweifel einen Dienstausweis zeigen. Bei dem geringsten Zweifel kann auch eine bekannte Polizeidienststelle kontaktiert werden. Während des Telefonats sollte der Besuch allerdings draußen vor der abgesperrten Tür warten. Die Polizei wird auch nicht nach Geld oder Wertgegenständen fragen. Bei solchen Fragen sollten direkt Zweifel an der Echtheit der angeblichen Polizeibeamten aufkommen.

+Frau bei Streitigkeiten leichtverletzt+ Lilienthal. Bei einer Drogerie in der Hauptstraße verletzte am Mittwoch gegen 14.30 Uhr ein 28-Jähriger aus Lilienthal eine 33-Jährige. Sie sprach ihn vor der Drogerie an, nachdem er an eine Hauswand uriniert hatte. Der Mann reagierte aggressiv und schlug die Frau. Anschließend schubste er sie zu Boden und trat noch auf sie ein. Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall und wählten den Notruf. Mitarbeiter des Marktes hatten da bereits die Polizei verständigt, da er sich zuvor in dem Markt vor den Kunden entblößt hatte.

Nachdem seine Personalien festgestellt wurden, erhielt er einen Platzverweis. Er entfernte sich daraufhin.

Die verletzte 33-Jährige wurde Rettungsdienst behandelt. Sie hatte leichte Verletzungen erlitten.

