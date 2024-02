POL-FR: Freiburg/Oberried: Pkw-Fahrer entzieht sich Kontrolle und flüchtet - Festnahme

Freiburg (ots) - Am Montag, 12.02.2024, in dem Zeitraum zwischen 20.30 Uhr bis 22.00 Uhr, wurde abermals in Lörrach ein Pkw aufgebrochen. An dem Pkw, welcher in der Spitalstraße gegenüber einem Parkhaus stand, wurde eine Scheibe eingeschlagen und aus dem Kofferraum ein Rucksack entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 200 Euro. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle ...

