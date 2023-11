Polizei Essen

POL-E: Essen: Gewalttätige Auseinandersetzung am Grendplatz - 2. Folgemeldung - Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt

Essen (ots)

45276 E-Steele: Am späten Sonntagabend (22. Oktober, gegen 22:50 Uhr) meldeten mehrere Anrufer der Polizei eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen am Grendplatz. Wir berichteten am 23. Oktober. Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/presse/gewalttaetige-auseinandersetzung-am-grendplatz

Die beim Kommissariat zur Bekämpfung der Clankriminalität eingerichtete Ermittlungskommission identifizierte in den Tagen nach der Tat fünf Männer, die an der gewalttätigen Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein sollen (19, 20 und 25 Jahre alt, alle deutsche und libanesische Staatsangehörige / 18 Jahre, Deutscher / 26 Jahre, türkischer Staatsangehöriger).

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen erließ ein Richter des Amtsgerichts Essen mehrere Durchsuchungsbeschlüsse gegen die Männer.

Am Donnerstagmorgen (2. November) durchsuchten Ermittler der Kriminalpolizei gemeinsam mit Kräften der Hundertschaft mehrere Wohnung zur Auffindung von Beweismitteln. Hierbei stellten sie mehrere Smartphones zur Auswertung sicher.

Außerdem hat die Polizei Essen weiterhin ein Hinweisportal geschaltet: https://nrw.hinweisportal.de/0809clankrim-essen

Zeugen können den Ermittlern unter dem angegebenen Link Fotos oder Videos der Auseinandersetzung zur Verfügung stellen oder sich unter 0201/829-0 an das KK 36 wenden.

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell