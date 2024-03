Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 30.03.2024

Verden/Osterholz (ots)

Pressemitteilungen für die Landkreise Verden und Osterholz

Bereich Verden:

-Keine presserelevanten Ereignisse-

Bereich Autobahnpolizei Langwedel:

-Keine presserelevanten Ereignisse-

Bereich Achim:

++Verletzter Rollerfahrer++

Achim. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereignete sich kurz nach zwei Uhr in Achim im Kreisverkehr der Embser Landstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Rollerfahrer. Der 64-jährige Fahrer eines VW Touran übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr den bereits darin befindlichen und bevorrechtigten 17-jährigen Rollerfahrer. Durch den Unfall wurde der Rollerfahrer leicht verletzt.

Bereich Osterholz:

-Keine presserelevanten Ereignisse-

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell