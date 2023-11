Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen auf der BAB 20 bei Wismar

Am 26.11.2023, gegen 04:55 Uhr, kam es auf der A 20, Richtungsfahrbahn Rostock, zwischen den Anschlussstellen Wismar Mitte und dem Autobahnkreuz Wismar zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Fahrzeugführer fuhr mit seinem PKW Peugeot mit hoher Geschwindigkeit auf ein vor ihm fahrenden Tanklastzug auf. Durch den Aufprall stieß der Peugeot gegen die Mittelschutzplanke und kippte auf die Seite. Der Fahrzeugführer konnte sein Fahrzeug noch verlassen, bevor ein weiterer PKW Skoda mit vier Insassen aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg, in den verunfallten PKW fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden die Insassen des PKW Skoda, wie zuvor der Fahrer des Peugeot, verletzt und durch Rettungskräfte in das Krankenhaus Wismar verbracht. Der 68jährige Fahrer des Tanklastzuges blieb unverletzt. Die Autobahn wurde zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeug und Reinigung der Unfallstelle für mehrere Stunden voll gesperrt, der Verkehr an der AS Wismar Mitte abgeleitet. Neben Rettungswagen und Notarzt kamen 29 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Beidendorf und Dorf Mecklenburg zum Einsatz. Die Sicherung der Unfallstelle und die Reinigung der verschmutzen Fahrbahn übernahm die Autobahnmeisterei Upahl. Der 42jährige Unfallverursacher aus dem Landkreis Rostock stand unter Einwirkung von Alkohol, ein vorläufiger Test ergab einen Wert von 1,40 Promille. Der Gesamtschaden wird auf 45.000 Euro geschätzt. Stefan Theobald Polizeihauptkommissar Dienstgruppenleiter Polizeiinspektion Wismar AVPR Metelsdorf verantwortlich: Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Dezernat 1, Einsatzleitstelle

