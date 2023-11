POL-HRO: Korrektur der Pressemeldung vom 25.11.2023, 15:09 Uhr mit dem Titel "Verkehrsunfall mit schwerverletzten Personen in Rostock" Auftrag Nr. 5225244

Roggentin(LK Rostock) (ots) - Am 25.11.2023 um 12:48 Uhr ereignete sich auf der Rostocker Straße in Roggentin ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Jugendlichen. Der 60-jährige Fahrzeugführer eines PKW Ford befuhr die Rostocker Str. aus Richtung Rostock kommend in Richtung Sanitz. Der 15-jährige Fahrradfahrer befuhr die Rostocker Str. in entgegengesetzter Richtung. Um auf den Bürgersteig zu gelangen, ...

mehr