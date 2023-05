Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0269 --Polizei nimmt Einbrecher fest--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Gartenstadt Süd, Gastfeldstraße Zeit: 30.04.2023, 06:50 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Sonntagmorgen einen 47 Jahre alten Mann in der Neustadt. Er ist verdächtig, zuvor einen Gullideckel in einen Kiosk geworfen zu haben, um dort einzubrechen. Außerdem konnten ihm weitere Taten zugeordnet werden.

Um 06:50 Uhr wurden Anwohner in der Gastfeldstraße durch ein lautes Scheppern geweckt und sahen den 47-Jährigen vor einem Kiosk. Sie alarmierten die Polizei. Die Einsatzkräfte trafen vor dem Haus auf den Mann, der zunächst alles abstritt. Die Scheibe des Geschäftes war beschädigt und ein Gullideckel lag davor. Die Polizisten nahmen den Mann mit auf die Wache.

Hier konnten ihm aufgrund von Videobildern aus vorangegangenen Einbrüchen, mindestens drei weitere Taten zugeordnet werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Haftbefehl erlassen und der 47-Jährige in die Untersuchungshaft überstellt. Derzeit wird geprüft, ob er darüber hinaus noch für weitere Taten in Frage kommt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

