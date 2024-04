Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Transporter angegangen++Lüftungsanlage löst Feuerwehreinsatz aus++Wiederholt Bäume beschädigt++Spielzeugwaffe vorgehalten++Eine verletzte Person bei Auffahrunfall++Motorradfahrerin gestützt+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Transporter angegangen+ Langwedel. In der Straße In den Hollen stahlen bislang unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag Werkzeug aus einem Transporter. Dafür öffneten sie gewaltsam eine Box auf der Ladefläche. Hinweise zu der Tat können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

+Lüftungsanlage löst Feuerwehreinsatz aus+ Achim. Am Dienstagmorgen geriet in einem Wohnhaus in der Stettiner Straße eine Lüftungsanlage in einem Badezimmer in Brand. Ursächlich war ersten Ermittlungen zufolge ein technischer Defekt.

Vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatten die Bewohner das Feuer bereits selbstständig gelöscht. Dabei atmete eine Person Rauch ein und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Lüftung des Hauses war dieses wieder bewohnbar. Es entstand nur ein geringer Sachschaden.

+Wiederholt Bäume beschädigt+ Langwedel. In der Weserstraße beschädigten unbekannte Täter wiederholt mehrere Bäume. Dafür bohrten sie die über 100 Jahre alten Bäume an. Bereits im Mai 2021 und März 2023 wurden die Bäume auf ähnliche Art und Weise beschädigt. Damals verwendeten die Täter auch Pflanzengift. Der aktuelle Tatzeitraum wird auf die Nacht von dem 27.03.2024 auf den 28.03.2024 eingegrenzt.

Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen zu den Taten. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeistation Langwedel unter 04232-934910 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Spielzeugwaffe vorgehalten+ Lilienthal. Ein 46-Jähriger aus Lilienthal löste am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr vor einer Apotheke in der Hauptstraße einen Polizeieinsatz aus. Er war mit einer Schusswaffe in der Hand durch die Hauptstraße gelaufen.

Beamte der Polizei Lilienthal und Osterholz konnten den Mann in der Nähe antreffen und erst bei einer Überprüfung feststellen, dass es sich bei der Schusswaffe um eine Spielzeugpistole handelte. Die Spielzeugpistole wurde zunächst sichergestellt. Zur weiteren Klärung und Überprüfung nahmen ihn die Beamten mit zum PK Osterholz.

+Eine verletzte Person bei Auffahrunfall+ Osterholz-Scharmbeck. Auf der Hauptstraße kam es am Dienstagmorgen gegen 08.20 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw und einem Transporter.

Ein 35-jähriger Fahrer eines Transporters mit Anhänger stand an einer Ampel auf der Hauptstraße in Richtung Bremen. Hinter ihm stand eine 40-Jährige mit ihrem Hyundai. Eine hinter ihnen ankommende 23-jährige Fahrerin eines Renault fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf den Hyundai auf und schob diesen auf den Anhänger. Die 23-Jährige verletzte sich leicht und kam in ein Krankenhaus. Die 40 erlitt durch den Unfall einen Schock. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 11.200 Euro beziffert.

+Motorradfahrerin gestützt+ Osterholz-Scharmbeck. In der Käthe-Kollwitz-Straße stütze aus unbekannter Ursache am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr eine 25-jährige Fahrerin eines Motorrads und blieb zunächst auf der Fahrbahn liegen. Ein Zeuge informierte daraufhin den Rettungsdienst. Dieser brachte sie leichtverletzt in ein Krankenhaus.

