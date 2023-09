Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisierte Radfahrerin kollidiert mit Anhänger

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Im Ortsteil Spexard kollidierte am späten Sonntagabend (17.09., 23.10 Uhr) eine 63-jährige Radfahrerin auf der Verler Straße mit einem geparkten Anhänger und verletzte sich dabei schwer. Zuvor befuhr die Gütersloherin ohne entsprechende Beleuchtung am Fahrrad die Verler Straße stadtauswärts. Kurz vor der Einmündung Am Coesfeld kollidierte die Radfahrerin mit einem auf dem Seitenstreifen abgestellten Kfz-Anhänger und kam zu Sturz.

Zeugen verständigten den Rettungsdienst und leisteten bis zu deren Eintreffen Erste Hilfe. Bei der anschließenden Einlieferung in ein Gütersloher Krankenhaus zur weiteren stationären Behandlung, stellten die Sanitäter deutlichen Alkoholgeruch bei der 63-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest konnte durch die eingesetzten Beamten nicht durchgeführt werden. In der Folge wurde der Radfahrerin eine Blutprobe entnommen. Zudem leiteten die Polizeibeamten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

