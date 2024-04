Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Mehrere Straftaten begangen++Unfall an Einmündung++Zeugen zu Unfall gesucht++Einbruch in Wohnhaus++Fahrzeug geöffnet++Auf die Fahrbahn gerannt+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Mehrere Straftaten begangen+ Oyten. Am Mittwochmorgen, gegen 04.30 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel auf der A1 in Richtung Hamburg einen 30 Jahre alten Mann in einem VW. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,77 Promille. Zudem war er nicht im Besitz eines Führerscheins.

Bei einer Überprüfung des VW stellte sich heraus, dass dieser weder versichert noch zugelassen war. Die angebrachten Kennzeichen gehörten ebenfalls nicht an den Pkw.

Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet und er musste eine Blutprobe abgeben. Den Fahrzeugschlüssel musste er ebenfalls abgeben.

+Unfall an Einmündung+ Oyten. Im Industriegebiet stießen am Mittwochmorgen gegen 09.40 Uhr ein Transporter und ein BMW zusammen. Der 31-jährige Fahrer des Transporters wollte von der Straße An der Autobahn in die Industriestraße abbiegen und übersah die 53-jährige Fahrerin des BMW. Die Fahrzeuge stießen zusammen und blockierten kurzzeitig die Fahrbahn. Bei dem Unfall wurde die 53-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

+Zeugen zu Unfall gesucht+ Langwedel. Auf der Großen Straße missachtete am Mittwochmittag um 12 Uhr eine 59-jährige Fahrerin eines VW die Vorfahrt einer 73-Jährigen in ihrem Mercedes. Die 73-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Die 59-Jährige wollte von der Straße Am Rathaus auf die Große Straße fahren. Sie missachtete dabei die Vorfahrt der in Richtung Achim fahrenden 73-Jährigen. Der Mercedes fuhr in die Seite des VW. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Unfall. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Langwedel unter 04232-934910 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Wohnhaus+ Osterholz-Scharmbeck. Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch zwischen 10.30 Uhr und 14 Uhr Zugang in ein Wohnhaus in der Straße Schmidts Kiefern im Ortsteil Heilshorn. Im Inneren des Hauses durchsuchten sie die Räume. Im Anschluss flüchteten die Täter mit Schmuck als Diebesgut in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Fahrzeug geöffnet+ Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stahlen unbekannte Täter mehrere Firmenunterlagen und Fahrzeugschlüssel aus einem Pkw. Das Fahrzeug stand in der Straße Auf dem Paß. Auf bislang unbekannte Art und Weise öffneten die Täter das Fahrzeug und gelangten an das Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei Osterholz unter 04791-3070 entgegen.

+Auf die Fahrbahn gerannt+ Ritterhude. Am Mittwochabend, gegen 17.45 Uhr, verletzte sich in der Straße Am Großen Geeren ein Kind bei einem Verkehrsunfall. Das Kind war nach einem Klingelstreich auf die Fahrbahn und gegen den VW eines 42-Jährigen gelaufen. Ein Rettungswagen brachte den Jungen leichtverletzt in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand nur ein geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell