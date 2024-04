Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Mülltonnen in Brand geraten++Ohne Versicherung unterwegs++Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs++Berauscht gefahren++Fahrradfahrerin verletzt+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

+Mülltonnen in Brand geraten+ Oyten. Am Sonntagabend kam es in Oyten zum Brand von mehreren Mülltonnen. In den späten Abendstunden wurden in den Straßen Im Königsmoor und Meyerdamm mehrere brennende Altpapiermülltonnen festgestellt. Die Brände konnten durch die Feuerwehr Oyten gelöscht werden, bevor das Feuer einen größeren Schaden anrichten konnte. Die Brandursache ist bisher unklar. Die Polizei Achim hat Ermittlungen eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Achim unter 04202-9960 in Verbindung zu setzen.

+Ohne Versicherung unterwegs+ Dörverden. Am Sonntagnachmittag wurde durch Polizeibeamte ein E-Scooter Fahrer kontrolliert. Gegen 15:00 Uhr kontrollierten die Beamten in der Bahnhofstraße einen 34-jährigen auf seinem Elektrogefährt. Im Verlauf der Kontrolle konnte dieser keine erforderliche Haftpflichtversicherung für das Fahrzeug nachweisen. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

+Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs+ Ritterhude. Ohne Führerschein wurde am frühen Sonntagmorgen ein 35-jähriger in Ritterhude festgestellt. Polizeibeamte kontrollierten gegen halb sieben einen VW an der Ihlpohler Heerstraße. Im Verlauf der Kontrolle wurde stellte sich heraus, dass der Fahrer zu diesem Zeitpunkt nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiterhin ergaben sich Hinweise auf eine Drogen- und Alkoholbeeinflussung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille. Ein Drogenvortest verlief positiv auf verschiedene Stoffgruppen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

+Berauscht gefahren+ Schwanewede. Am Sonntag kontrollierten Polizeibeamte einen Motorroller in Schwanewede. Gegen 14:00 Uhr fiel der Streife in der Blumenthaler Straße ein Motoroller auf. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Kokainbeeinflussung des 54-jährigen Fahrers. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Schadenshöhe: 0 EUR Gesamtvorteil: EUR Zeitwert DG: EUR

+Fahrradfahrerin verletzt+ Lilienthal. Am Sonntagmittag wurde eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Gegen 12:00 Uhr fuhr die 60-jährige mit ihrem Pedelec auf dem Schwarzen Weg in Richtung Stadthalle. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 42-jährigen BMW-Fahrers, der von der Ladestraße auf den Schwarzen Weg fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pedelec und BMW. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt und musste im Krankenhaus Osterholz behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden, der auf circa 800,- Euro geschätzt wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell