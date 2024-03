Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Staffelstabübergabe der Länderkooperation "Sicher durch den Harz"

Bild-Infos

Download

Nordhausen/Göttingen/Goslar/Halberstadt (ots)

Am 6. März trafen sich im alten Bleicheröder Rathaus mehrere Vertreter der Länderpolizeien aus Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Eröffnet wurde die Beratung mit den Grußworten des Hausherrn und Bürgermeisters der Stadt Bleicherode, Herr Frank Rostek.

Bei der Zusammenkunft in der Südharzer Kalistadt, am Nordrand der Hainleite gelegen, berieten die Verantwortlichen der Verkehrsbereiche aus den Polizeigebietsbehörden, welche am Harz anliegend sind, zu Verkehrssicherheitskonzepten. Im Schwerpunkt ging es hierbei um präventive Maßnahmen, die der Unfallverhütung dienen. Zu teils schweren oder gar tödlichen Verkehrsunfällen kommt es im Harz vor allem in den Sommermonaten. Aber auch das Vorgehen bei repressiven Maßnahmen gegen Temposünder und rücksichtslos fahrende Fahrzeugführer waren Inhalt der Länderkooperation. Es wurden Statistiken aus dem vergangenem Jahr ausgewertet, Tendenzen analysiert und basierend hierauf Ziele für die kommende Motorradsaison definiert.

In jedem Jahr wird eines der drei beteiligten Bundesländer federführend sein. So übergab Polizeihauptkommissar Jens Bönisch von der Landespolizeiinspektion Nordhausen, die 2023 verantwortlich war, den Staffelstab an Polizeihauptkommissar Torsten Moschkau von der Polizeiinspektion Göttingen.

Das Konzept der länderübergreifenden Kooperation der Polizei wurde 2009 unter dem Namen "Sicher durch den Harz" ins Leben gerufen. Hierbei liegt der Schwerpunkt der Verkehrssicherheitsarbeit bei den Krafträdern.

Im Rahmen der Länderkooperation wird es in den teilnehmenden Bundesländern jeweils Aktionstage geben.

In Thüringen findet am 28. April ein Bikergottesdienst in der St.-Johannis-Kirche am Markt in Ellrich statt, an dem sich auch die Landespolizeiinspektion Nordhausen beteiligt.

Am 5. Mai eröffnen die drei Länderpolizeien im Rahmen eines Präventivtages die Motorradsaison 2024 am thüringischen Netzkater. Hier wird es viel Wissenswertes durch die Polizei und Ihre Partner rund um Krafträder zu erfahren geben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell