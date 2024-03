Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verhalten an Bahnübergängen!!!

Kyffhäuserkreis/Hohenebra (ots)

Aus gegebenem Anlass wird hier seitens der Polizei daraufhin gewiesen, wie man sich an Bahnübergängen verhält. Die Verkehrszeichen und technischen Einrichtungen sind eindeutig und sollten allen Verkehrsteilnehmern bekannt sein. Den Erwachsenen kommt mit ihrem Verhalten eine besondere Vorbildwirkung für Kinder und Jugendliche zu. Nun wurden wiederholt in einer Woche bei Kontrollen am Bahnübergang in Hohenebra Fußgänger und Fahrradfahrer festgestellt, welche bei geschlossener Schranke den Bahnübergang passieren. Hierbei wird unter den Schranken lang gekrochen oder an der Seite vorbei gelaufen. Das dieses Verhalten sehr gefährlich, ja sogar lebensgefährlich ist, sollte Jugendlichen und erwachsenen Verkehrsteilnehmern nicht mehr erklärt werden. Letztendlich werden festgestellte Verstöße mit kostenintensiven Bußgeldern (350,-EUR Fußgänger/Radfahrer, 700,-EUR Kfz-Führer) geahndet, so auch in den aktuellen Fällen.

