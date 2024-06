Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Zeugen nach Verkehrsunfall mit Flucht gesucht

Bönen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Pelkumer Straße in Bönen hat sich am Montag (10.06.2024) ein 27-jähriger Bergkamener leicht verletzt.

Zur ambulanten Behandlung kam er in ein Krankenhaus.

Der Mann gab an, gegen 13.40 Uhr mit seinem PKW die Pelkumer Straße/Hammer Straße aus Bönen in Richtung Hamm befahren zu haben. Nach seinen Ausführungen sei unvermittelt ein weißer SUV vor ihm auf die Straße gefahren; er musste in diesem Moment dem SUV ausweichen. Dabei habe er die Kontrolle über seinen PKW verloren und sei in die rechte Leitplanke gefahren und zurückgeschleudert worden gegen die linke.

Der Fahrer des SUV habe sich vom Unfallort entfernt, ohne den Schaden zu regulieren.

Nach den gemachten Angaben des Unfallverursachers sucht die Polizei nun Zeugen.

Hinweise zu dem genannten Unfall können an die Polizei in Kamen unter 02307 - 921 3220, 921 0 weitergegeben oder per Mail geschickt werden an: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell