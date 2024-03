Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Zwei junge Männer nach räuberischer Erpressung in Haft

Konstanz (ots)

Weil sie in dringendem Tatverdacht stehen, einen Bekannten unter Drohung und Anwendung von Gewalt erpresst zu haben, sitzen zwei junge Männer derzeit in Untersuchungshaft.

Im Zeitraum zwischen Anfang Januar und Anfang Februar forderten die drei 19, 20 und 21 Jahre alten Männer von einem 20-jährigen Bekannten mehrfach unter Androhung und Anwendung von Gewalt die Herausgabe von Bargeld im dreistelligen Bereich und versuchten, ihn zum Verkauf von Drogen und verschreibungspflichtigen Medikamenten zu zwingen. Ende Januar lockten die Täter den 20-Jährigen schließlich in einen Hinterhof, wo sie ihn erneut erpressten, bedrohten, verprügelten und ihm mehrere Wertsachen abnahmen.

Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen übernommen und kam den drei jungen Männern auf die Spur. Nachdem sich zwei der drei Männer mehrfach der Strafverfolgung entzogen, erließ das zuständige Amtsgericht auf Antrag der das Strafverfahren leitenden Staatsanwaltschaft Konstanz Haftbefehle.

Nun ist es der Polizei gelungen, sowohl den 19-Jährigen, als auch seinen 21-jährigen Komplizen festzunehmen. Das Amtsgericht Konstanz setzte die Haftbefehle in Vollzug, so dass die beiden Männer derzeit in verschiedenen Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft sitzen. Der dritte Beteiligte blieb aufgrund fehlender Haftgründe auf freiem Fuß.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des 19-Jährigen konnte neben einem Teil des Raubgutes, das sie dem 20-Jährigen abgenommen hatten, zudem Betäubungsmittel und Waffen aufgefunden werden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

