Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Einmündung KIndlebildstraße/Radolfzeller Straße - Radfahrer verletzt (14.03.2024)

Konstanz (ots)

Bei einem Unfall auf der Einmündung der Kindlebildstraße auf die Radolfzeller Straße ist am Donnerstagnachmittag ein Radfahrer verletzt worden. Gegen 17 Uhr fuhr ein 81-Jähriger mit einem Pedelec vom Dorfbachweg kommend über den abgesenkten Bordstein in den Einmündungsbereich Kindlebildstraße/Radolfzeller Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Ford KA eines 55-Jährigen, der von der Kindlebildstraße kommend auf die Radolfzeller Straße abbog. Der Radler, der keinen Helm trug, prallte gegen das Auto und fiel in der Folge auf die Straße, wobei er sich am Kopf verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell