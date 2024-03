Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) 36-Jährige bei Auffahrunfall verletzt (14.03.2024)

Radolfzell (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat eine Autofahrerin bei einem Unfall auf der Haselbrunnstraße am Donnerstagnachmittag. Eine 34 Jahre alte VW Golf-Fahrerin erkannte zu spät, dass ein vor ihr fahrender Opel Meriva einer 36-Jährigen verkehrsbedingt anhielt und prallte in das Heck des Wagens. Dabei verletzte sich die Opel-Fahrerin, die sich anschließend ärztlich behandeln lassen musste. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell