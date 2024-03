Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrer prallt gegen plötzlich geöffnete Autotür (14.03.2024)

Singen (ots)

Ein Radfahrer hat bei einem Unfall auf der Bahnhofstraße am Donnerstagnachmittag Verletzungen erlitten. Ein 37-jähriger Opel-Fahrer parkte auf Höhe der Hausnummer 31 und öffnete anschließend, ohne sich umzuschauen die Fahrertür. Ein auf dem Radschutzstreifen vom Industriegebiet in Richtung Innenstadt fahrender 56 Jahre alter Mann mit einem Pedelec konnte der plötzlich geöffneten Tür nicht mehr ausweichen und prallte ungebremst dagegen. Bei der Kollision verletzte sich der Mann im Brustbereich. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um den verletzen Radler. Sowohl am Pedelec als auch am Auto entstand bei dem Zusammenstoß Sachschaden in Höhe von je rund 1.000 Euro.

