POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unfall mit Sattelzug- über 15.000 Euro Blechschaden (02.11.2023)

Schramberg (ots)

Am Donnerstag, gegen 9.30 Uhr, ist es auf der Berneckstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro entstanden ist. Ein 35-jähriger Fahrer eines Sattelzuges war auf der Berneckstraße in Richtung Kirnbachstraße unterwegs und bog in diese nach links ab. Aufgrund der Kurvenführung fuhr der Mann nicht möglichst weit rechts, wodurch das Heck seines Sattelaufliegers auf die Gegenspur geriet. Hierbei streift er einen entgegenkommenden VW Passat einer 27 Jahre jungen Frau. Während am VW ein erheblicher Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstand, belaufen sich die Beschädigungen am Auflieger auf wenige hundert Euro.

