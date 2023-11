Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/ Lkr. Rottweil) Auto kommt von Fahrbahn ab- rund 8.000 Euro Schaden (02.11.2023)

Dunningen (ots)

Zu einem Unfall ist es am Donnerstagmittag, gegen 11.45 Uhr, auf der alten Bundesstraße 462 gekommen. Ein 23 Jahre junger Mann fuhr mit einem Opel Corsa auf der alten B 462 in Richtung Rottweil. Kurz nach dem Ortsausgang Dunningen kam der Mann nach rechts ins Grünbankett, übersteuerte und kam rechts von der Straße ab. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Der 23-jährige konnte sich selbst aus dem Opel befreien und blieb unverletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das demolierte Auto, an dem Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand.

