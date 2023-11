Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen/ Lkr. Rottweil) Beim Linksabbiegen zusammengestoßen (02.11.2023)

Bösingen (ots)

Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro hat ein Unfall auf der Beffendorfer Straße am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr gefordert. Ein 18-Jähriger bog mit einem VW Polo von der Beffendorfer Straße nach links in die Grünlinger Straße ab und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Ford Kuga eines 65-Jährigen zusammen. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

